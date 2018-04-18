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В ходе рейда в Балашихе демонтировали 20 незаконных рекламных конструкций
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В ходе рейда в Балашихе демонтировали 20 незаконных рекламных конструкций 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информации и рекламе администрации городского округа Анастасия Кочеткова.
20 незаконно установленных и не соответствующих
архитектурно-художественному
регламенту рекламных конструкций демонтировали в ходе рейда в Балашихе. В нежилом здании в микрорайоне Кучино, в котором располагаются кафе и магазины, мы демонтировали 10 световых коробов, нестационарных панелей и баннеров. Здание находится рядом с Носовихинским шоссе — это вылетная магистраль, здесь допустимы только объемные световые буквы. Ничего другого быть не должно
Анастасия Кочеткова.
Она добавила, что еще 10 незаконно размещенных рекламных объектов были демонтированы на улица Пролетарской, Свердлова и в микрорайоне Заря. Анастасия Кочеткова пояснила, что сначала собственникам выдается предписание, по которому они в течение 30 дней должны устранить нарушения. Если собственник не выполняет предписание, демонтаж производится муниципальными структурами. Рекламные конструкции хранятся в течение месяца на складе, и если владелец их не забирает, то их утилизируют. Все рекламные конструкции должны быть согласованы с администрацией Балашихи, а также с управляющей компанией и советом домов, если они размещаются на фасадах жилых зданий.
Мы выезжаем на демонтаж еженедельно, на рейды по пресечению незаконной рекламы и выдаче предписаний два раза в неделю. С начала года уже выявлено порядка 350 объектов, выданы предписания, со всеми проводится разъяснительная работа
— Анастасия Кочеткова.
Рейды по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций вдоль вылетных магистралей на территории Балашихи проводятся с 2017 года по поручению главы городского округа Сергея Юрова. Всего за 2017 год со всей территории города было убрано около 700 незаконных рекламных объектов.
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