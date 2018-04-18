В ходе рейда в Балашихе демонтировали 20 незаконных рекламных конструкций

Об этом сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информации и рекламе администрации городского округа Анастасия Кочеткова.

20 незаконно установленных и не соответствующих

архитектурно-художественному

регламенту рекламных конструкций демонтировали в ходе рейда в Балашихе . В нежилом здании в микрорайоне Кучино, в котором располагаются кафе и магазины, мы демонтировали 10 световых коробов, нестационарных панелей и баннеров. Здание находится рядом с Носовихинским шоссе — это вылетная магистраль, здесь допустимы только объемные световые буквы. Ничего другого быть не должно

Она добавила, что еще 10 незаконно размещенных рекламных объектов были демонтированы на улица Пролетарской, Свердлова и в микрорайоне Заря. Анастасия Кочеткова пояснила, что сначала собственникам выдается предписание, по которому они в течение 30 дней должны устранить нарушения. Если собственник не выполняет предписание, демонтаж производится муниципальными структурами. Рекламные конструкции хранятся в течение месяца на складе, и если владелец их не забирает, то их утилизируют. Все рекламные конструкции должны быть согласованы с администрацией Балашихи, а также с управляющей компанией и советом домов, если они размещаются на фасадах жилых зданий.

Мы выезжаем на демонтаж еженедельно, на рейды по пресечению незаконной рекламы и выдаче предписаний два раза в неделю. С начала года уже выявлено порядка 350 объектов, выданы предписания, со всеми проводится разъяснительная работа

— Анастасия Кочеткова.