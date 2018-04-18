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Поисками пропавшего автомобилиста занялся рязанский СК
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Поисками пропавшего автомобилиста занялся рязанский СК 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Мартьянова Николая Федоровича, 10 декабря 1949 года рождения.
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