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Ямальские студенты и петербургские этнографы снимут видеоразговорник ненецкого языка
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Ямальские студенты и петербургские этнографы снимут видеоразговорник ненецкого языка 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ямальские студенты вместе с учеными из Санкт-Петербурга снимут видеоразговорник ненецкого языка. Об этом сообщила в среду ТАСС одна из авторов проекта, научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН Александра Терехина.
"Мы начали новый проект нашего языкового клуба «Вада», который мы создали вместе с ученым-этнографом Александром Волковицким в сентябре 2017 года на площадке представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге. Сейчас мы начали делать вместе со студентами видеоразговорник", — сказала Терехина.
В соцсетях пока опубликован первый ролик проекта, новые серии будут выходить каждую неделю. «Следующую мы посвятим разным приветствиям на языке ненцев. Разговорник делается для желающих выучить хотя бы несколько обиходных фраз на ненецком языке — как поздороваться, попрощаться, познакомиться, поговорить про погоду. Пока разработаны десять серий, но хочется сделать побольше», — пояснила собеседница агентства.
Ранее ученики ненецкого клуба перевели на родной язык комикс «Кунг-фу панда». Сейчас также занимаются созданием комиксов по мотивам ненецкого фольклора и по своим сюжетам, их представят этой осенью, отметила Терехина.
Терехина и Волковицкий — антропологи из Санкт— Петербурга. Они начали изучение ненецкого языка в ходе подготовки к этнографической экспедиции на Ямале. Вместе с многодетной семьей оленевода-частника Сэротэтто с апреля 2015 года они целый год прожили в ямальской тундре, где организовали экспериментальный кочевой детский сад.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы — 30,6 тыс. (73%), ханты — 9 тыс. (22%), селькупы — 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).
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