Центр госуслуг Алтуфьева обновил график загруженности

Центры государственных услуг столицы обновили графики загруженности. Согласно опубликованным данным, больше всего посетителей в центре «Мои документы» Алтуфьевского района отмечается по понедельникам. Причем, дольше всего ждать своей очереди придется с 12.00 до 13.00. Самыми свободными днями в офисе стали четверг, суббота и воскресенье. Чтобы сэкономить время, жителям рекомендуют приходить утром с 08.00 до 11.00 и после обеда с 15.00 до 20.00.

Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Алтуфьевский расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)