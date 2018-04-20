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Центр госуслуг Алтуфьева обновил график загруженности
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Центр госуслуг Алтуфьева обновил график загруженности 

Управа Алтуфьевского района 32 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Центры государственных услуг столицы обновили графики загруженности. Согласно опубликованным данным, больше всего посетителей в центре «Мои документы» Алтуфьевского района отмечается по понедельникам. Причем, дольше всего ждать своей очереди придется с 12.00 до 13.00. Самыми свободными днями в офисе стали четверг, суббота и воскресенье. Чтобы сэкономить время, жителям рекомендуют приходить утром с 08.00 до 11.00 и после обеда с 15.00 до 20.00.
Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Алтуфьевский расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)
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