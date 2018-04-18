Взрывают прямо под окнами. В Крыму незаконно добывают щебенку

Сегодня произвели первый взрыв на карьере Баксанский, около села Межгорье. При этом выдачу разрешение на разработку карьера, закрытого еще в советские времена, министерство экологии РК обосновало нехваткой стройматериалов для строительства трассы «Таврида». В настоящее время работы на объекте ведутся, так называемым, буро-взрывным методом — пласты породу сначала взрывают, а затем уже дробят на специальном оборудовании.

Первый взрыв был произведен сегодня, в 11:10 утра, вместо заявленного периода с 12:00 до 14:00. По словам местных жителей, звуковых сигналов, предупреждающих о проведении взрывных работ, слышно не было.

«Почти никто не слышал ничего. Кроме этого как начали там работать — у людей из колодцев начала уходить вода. А грузовики уже всю дорогу разбили», — рассказала жительница села Песчаное, Анна Колмакова.

15 марта зампредседателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк , поручил провести экспертизу с целью выявления возможных негативных последствий для экологи и местного населения (результаты экспертизы есть в распоряжении издания). По результаты экспертизы, возобновление разработки Баксанского месторождения с использование буро-взрывных работ ставит под угрозу перспективы социально-экономического развития населенных пунктов Межгорье. Кроме того, открытие карьера нарушает Закон «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения». По нему расстояние от буро-взрывного карьера до населенного пункта с Пчелиное должно быть не менее 500 — 1000 м.

«В первую очередь это угроза истощения и загрязнения подземных вод. В окрестных селах уже начала уходить вода из колодцев. Обмельчала речка Бурульча. Кроме того это пыль, грязь. Люди всем этим дышат. нельзя так близко от жилых домов добывать. Плюс там до села Песчаного сейчас 300 метров. Если карьер расширят, то взрывать будут прямо под окнами людей», — рассказал председатель крымской Академии наук и глава республиканской ассоциации «Экология и Мир», возглавлявший экспертную группу Виктор Тарасенко

В пресс-службе министерства экологии РК комментировать данный факт отказались, сославшись на отсутствие министра на месте.