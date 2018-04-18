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МП «Спецремстройзеленхоз» закупит для Самары три тысячи шмелей
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МП «Спецремстройзеленхоз» закупит для Самары три тысячи шмелей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Победитель аукциона должен будет привезти в город 56 шмелиных семей. Согласно аукционной документации численность рабочих особей в каждой семье должна быть не меньше 60 особей.
Отмечается, что все шмели должны быть живые, без признаков вредителей, болезней и повреждений, без особей с подпорченными крыльями. Срок активной работы шмелей должен составлять от 7 до 9 недель.
Также отмечается, что шмели поставляются в ульях с белковым и углеводным кормом, заложенным на время транспортировки.
Начальная максимальная стоимость контракта — 208 тысяч рублей.
Подрядчика должны определить 27 апреля.
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