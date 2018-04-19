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К 15 мая в Рыбинске достроят стационарный причал
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К 15 мая в Рыбинске достроят стационарный причал 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Рыбинске достроят два самых высоких яруса стационарного причала к началу туристического сезона в регионе — 15 мая.
Власти и фирма-инвестор Конт поставили такую задачу перед подрядчиком, чтобы теплоходы могли останавливаться прямо на набережной. Строительство причала началось осенью прошлого года. Руководство компании планировало завершить работы зимой, однако процесс пришлось заморозить из-за высокого уровня воды в Волге.
«Даже если не удастся к этому сроку выполнить элементы отделки, возможность причалить у теплоходов будет», — отметил первый заместитель главы администрации города Рыбинска рассказал Дмитрий Рудаков.
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