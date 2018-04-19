К 15 мая в Рыбинске достроят стационарный причал

Рыбинске достроят два самых высоких яруса стационарного причала к началу туристического сезона в регионе — 15 мая.

Власти и фирма-инвестор Конт поставили такую задачу перед подрядчиком, чтобы теплоходы могли останавливаться прямо на набережной. Строительство причала началось осенью прошлого года. Руководство компании планировало завершить работы зимой, однако процесс пришлось заморозить из-за высокого уровня воды в Волге.