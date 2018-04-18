Бастрыкин разберется с подозрительными покупками следователей

Следственный комитет РФ разработал регламент принятия решения о проверке своих сотрудников, которые позволяют себе дорогие покупки — в проекте документа ведомства приводится исчерпывающий перечень таких приобретений.

Речь идет о контроле за соответствием расходов как работников СКР, так и членов их семей (супругов и несовершеннолетних детей), их официальным доходам. Решение о проверке предполагается принимать в том случае, когда сотрудник СКР или его ближайшие родственники в течение календарного года, который предшествовал году предоставления положенных сведений, совершили сделку по покупке дорогостоящего имущества.

В качестве такового в документе указываются земельный участок и любой другой объект недвижимости, а также транспортное средство, ценные бумаги и акции, доли участия и паи в капиталах организаций. Общая стоимость приобретенного за год должна превышать указанный в декларации совместный доход служащего СКР и его жены/мужа за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Правом запустить процесс проверки планируется наделить председателя СКР, его заместителей, а также руководителей управлений и отделов. Решение об этом должно оформляться в виде резолюции на докладной записке, содержащей информацию о «подозрительной» покупке.