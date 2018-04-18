«Ростелеком» и Минстрой России определили сквозные технологии для проекта «Умный город»

ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определили главные сквозные технологии для развития российских населенных пунктов в рамках проекта «Умный город». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.

«Наша задача — за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений», — приводятся в сообщении слова А. Чибиса.

Как пояснил вице-президент компании «Ростелеком» Борис Глазков , которого цитирует пресс-служба, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей (в данном случае — с точки зрения управления городами).

«Следовательно, от них (сквозных технологий — прим. Агентства «Москва» ) зависит появление и развитие кроссфункциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития «умных городов». Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов», — пояснил Б. Глазков.

В пресс-службе отметили, что в рамках рабочей группы Минстроя России «Умный город» для выявления технологических трендов было проанализировано более 6 млн различных источников информации.

«По итогам исследования топ-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии и навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления», — добавили в пресс-службе.