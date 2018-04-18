Установку навигационных конструкций для болельщиков ЧМ-2018 завершат в Москве до 15 мая

Установку навигационных конструкций для болельщиков ЧМ-2018 завершат в Москве до 15 мая, сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев

«Были изготовлены два вида навигационных конструкций. Одна из них, так называемая башня, где закреплены всевозможные направления, указывающие на спортивные объекты, транспортную инфраструктуру и всевозможные объекты, которые, которые могут быть интересны болельщикам, не только футбол, а объекты, которые, может быть, исторического наследия и так далее. Второй вид конструкций — это так называемые панель-кронштейны, которые мы располагаем на опорах наружного освещения. И на панель-кронштейнах в основном указывается направление движения к спортивному объекту, либо от спортивного объекта в сторону транспортных узлов. 84 башни будут такие установлены и порядка 145 панель-кронштейнов. Они будут содержать символику чемпионата мира. Все навигационные конструкции — и первого, и второго вида — должны быть уже полностью установлены до 15 мая», — сказал он.

Г. Гасангаджиев также отметил, что на время проведения чемпионата вблизи спортивных объектов будут дежурить подразделения для обеспечения их бесперебойного энергоснабжения.

«Весь комплекс мер для обеспечения надежного энергоснабжения реализован. На период проведения чемпионата в зону проведения подтягивается необходимое количество оперативного персонала и дежурных бригад. Есть специальные закрепленные площадки в зоне каждого объекта, где сосредоточены эти силы. Если что-то происходит, разворачивается отдельный план реагирования в этой ситуации. Но, как правило, этого не требуется. Но, при этом, все оперативные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность того или иного спортивного объекта, находятся в непосредственной близости, то есть в одной-двух минутах от этого объекта. Приближая все эти службы, оперативные подразделения непосредственно к объекту проведения, мы сокращаем время реагирования до одной-двух минут», — сказал он.