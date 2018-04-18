Intel открывает прием заявок в летнюю интернатуру

Intel приглашает студентов и выпускников в летнюю интернатуру. В корпорации ждут студентов старших курсов, аспирантов и недавних выпускников ИТ-специальностей. Организаторы обещают, что участники получат уникальный опыт работы в проектах Intel в сферах беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта.

Летняя интернатура Intel будет проходить c 3 июля по 24 августа 2018. Интерны станут частью глобальных команд Intel и совместно с коллегами из разных стран будут работать над проектными задачами. Например, интерны будут разрабатывать инструменты для операционной системы беспилотных автомобилей или работать над следующим поколением коммуникационной библиотеки для суперкомпьютеров.

Кроме этого, предусмотрена насыщенная образовательная программа, что включает как технологические лекции и тренинги по машинному и глубокому обучению, компьютерному зрению, беспилотным автомобилям, искусственному интеллекту, так и мастер-классы по развитию «soft-skills».

Чтобы стать интерном Intel необходимо подать заявку до 29 апреля и пройти конкурсный отбор.

Требования к кандидатам различаются в зависимости от выбранной задачи, в большинстве проектов требуется уверенное знание одного из языков программирования, технический английский и мотивация построить карьеру в международной высокотехнологичной компании. Интерны будут получать денежное вознаграждение, участникам не из Нижнего Новгорода предоставляется грант на проезд от места учебы до места прохождения интернатуры и обратно, а также проживание в студенческом общежитии.