Ещё
Intel открывает прием заявок в летнюю интернатуру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Intel открывает прием заявок в летнюю интернатуру 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Intel приглашает студентов и выпускников в летнюю интернатуру. В корпорации ждут студентов старших курсов, аспирантов и недавних выпускников ИТ-специальностей. Организаторы обещают, что участники получат уникальный опыт работы в проектах Intel в сферах беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта.
Летняя интернатура Intel будет проходить c 3 июля по 24 августа 2018. Интерны станут частью глобальных команд Intel и совместно с коллегами из разных стран будут работать над проектными задачами. Например, интерны будут разрабатывать инструменты для операционной системы беспилотных автомобилей или работать над следующим поколением коммуникационной библиотеки для суперкомпьютеров.
Кроме этого, предусмотрена насыщенная образовательная программа, что включает как технологические лекции и тренинги по машинному и глубокому обучению, компьютерному зрению, беспилотным автомобилям, искусственному интеллекту, так и мастер-классы по развитию «soft-skills».
Чтобы стать интерном Intel необходимо подать заявку до 29 апреля и пройти конкурсный отбор.
Требования к кандидатам различаются в зависимости от выбранной задачи, в большинстве проектов требуется уверенное знание одного из языков программирования, технический английский и мотивация построить карьеру в международной высокотехнологичной компании. Интерны будут получать денежное вознаграждение, участникам не из Нижнего Новгорода предоставляется грант на проезд от места учебы до места прохождения интернатуры и обратно, а также проживание в студенческом общежитии.
Собака: последние новости
Опубликован список закрытых эвакуационных выходов в петербургских ТЦ, школах и общежитиях В Фонтанке и Неве обнаружили нефтяные пятна Монетный двор в Петропавловке откроют для посетителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением218
Госдеп пригрозил применить силу против России131
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко120
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение