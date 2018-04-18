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Мэр Саратова пообещал продолжить благоустройство улицы Рахова
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Мэр Саратова пообещал продолжить благоустройство улицы Рахова 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Михаил Исаев намерен сделать областной центр красивым и комфортным.
Глава администрации Саратова сообщил об этом в своем комментарии в связи с отчетным выступлением губернатора Валерия Радаева на очередном заседании Саратовской областной Думы.
Исаев согласен с Радаевым в том, что областному центру нужен хороший ремонт дорог. Несмотря на то, что уже было отремонтировано свыше 800 тыс. кв. метров дорожного полотна, работы в этом направлении продолжатся. В «дорожной карте» на 2018 год — 60 участков дорог.
Мэр одобряет намерение главы региона привлекать к социально значимым проектам, в том числе — благоустройству Саратова, частные инвестиции. Как, например, это делается в Елшанке, где гимназия № 89 претерпевает реконструкцию и расселяются бараки.
— Саратов должен быть красивым, ухоженным, комфортным городом, где можно достойно жить и работать. Только так мы решим проблему оттока молодых специалистов, — уверен Михаил Исаев.
Фото: Михаил Егоров
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