В САО определили лучшего специалиста по работе с семьей в текущем году

В Северном округе города Москвы на конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по работе с семьей 2018», организованного Департаментом труда и соцзащиты населения и УСЗН САО, назван победитель. Им стала Маргарита Гарсия-Гомес, представляющая Центр поддержки семьи и детства САО.

Именно её проект по сопровождению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, впечатлил и строгое жюри конкурса, и даже коллег, которые боролись за право быть первыми, но уступили Маргарите в честной борьбе.

То, чем удивила победительница, имеет профессиональное название «Маршрутизация семьи». По сути, это уже реализуемая на практике психолого-социальная технология Центра. В её основе — моделирование индивидуальной программы для каждой семьи, когда акцент делается не на проблеме клиента, а на имеющихся у него ресурсах и возможностях по их реализации.

При необходимости потенциал учреждения может быть увеличен за счет привлечения партнёров из НКО, социально-ориентированного бизнеса и благодаря освоению сотрудниками Центра новых форм и методов в области соцзащиты населения.

Амбициозный проект победительницы полностью соответствует целям конкурса, в том числе повышению престижа и популяризации профессии специалиста по работе с семьей, распространению эффективных практик и инновационных технологий.

Маргарита Гарсиа-Гомес будет представлять Северный округ Москвы на городском этапе конкурса профессионального мастерства в мае 2018 года.