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Акцию «Библионочь» проведут для слабовидящих и слепых людей
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Акцию «Библионочь» проведут для слабовидящих и слепых людей 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Акция «Библионочь» пройдет 21 апреля в Российской государственной библиотеке для слепых. Тема мероприятия — «Магия книги».
Сотрудники учреждения подготовили для своих читателей обширную программу. Они организуют игру «Магия чисел в литературных произведениях» и брейн-ринг «Легенды и мифы».
На официальном сайте библиотеки отметили, что гостям покажут фильм с тифлокомментированием «Подзорная труба». Кроме того, они смогут погадать на книгах и принять участие в блиц-викторине «Высоким слогом русского романса».
Отметим, что в этот день в библиотеке пройдет концерт «Баллада о книге».
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Протопоповский переулок, дом 9. Вход свободный.
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