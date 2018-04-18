Акцию «Библионочь» проведут для слабовидящих и слепых людей

Акция «Библионочь» пройдет 21 апреля в Российской государственной библиотеке для слепых. Тема мероприятия — «Магия книги».

Сотрудники учреждения подготовили для своих читателей обширную программу. Они организуют игру «Магия чисел в литературных произведениях» и брейн-ринг «Легенды и мифы».

На официальном сайте библиотеки отметили, что гостям покажут фильм с тифлокомментированием «Подзорная труба». Кроме того, они смогут погадать на книгах и принять участие в блиц-викторине «Высоким слогом русского романса».

Отметим, что в этот день в библиотеке пройдет концерт «Баллада о книге».

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Протопоповский переулок, дом 9. Вход свободный.