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В Пензе просадки отремонтированных дорог устранят до 1 мая
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В Пензе просадки отремонтированных дорог устранят до 1 мая 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 18 апреля в мэрии обсудили вопросы реализации программы «Безопасные качественные дороги». Совещание с участием и.о. департамента ЖКХ Пензы Денисом Леонтьевым, представителями подрядчиков, ресурсоснабжающих организаций возглавил замглавы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин.
Первоочередным заданием стала задача оперативно закончить восстановления дорог по гарантии, ликвидации просадок после ремонта инженерных сетей. Юрий Ильин поручил завершить эту работу до 1 мая.
Юрий Ильин акцентировал внимание подрядных организаций, что на некоторых участках дорог пока еще не испарилась вода и прежде чем начинать ремонт дорожного полотна, важно заняться отводов влаги.
«Обращаю внимание всех, что в этом году, как впрочем, и в прошлом, качество уложенного асфальта по программе «Безопасные качественные дороги» будет жестко контролироваться, в том числе и общественными организациями. Сбоев быть не должно», — подчеркнул Юрий Ильин.
PNZdrive: последние новости
В Пензе стартовала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» Глава Пензы проконтролировал ход ремонта дороги по ул. Воронова Мэр Пензы обратил внимание чиновников на ободранные троллейбусы
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