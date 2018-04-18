Ещё
Пенсионерам из Восточного Дегунина расскажут, как защититься от правонарушителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерам из Восточного Дегунина расскажут, как защититься от правонарушителей 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В понедельник, 23 апреля, в центре соцобслуживания на Дубнинской улице пройдет лекция от сотрудников общественного пункта охраны правопорядка на тему «Профилактика мошенничества в отношении людей пенсионного возраста». Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания центра Алла Коновалова.
— Нашим посетителям расскажут, как защитить себя и свое имущество от действий правонарушителей, — отметила Коновалова. — В процессе беседы подробно разберут конкретные примеры случаев мошенничества.
Посетителей будут ждать к 12.00. Вход свободный.
Напомним, центр соцобслуживания находится по адресу улица Дубнинская, дом 31. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Самыми удобными днями для посещения МФЦ на Дубнинской признаны четверг и воскресенье К лету Восточное Дегунино украсят молодые кустарники пяти видов Во дворе на улице 800-летия Москвы восстановили освещение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России135
МИД обратился к россиянам с предупреждением218
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко124
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение