Пенсионерам из Восточного Дегунина расскажут, как защититься от правонарушителей

В понедельник, 23 апреля, в центре соцобслуживания на Дубнинской улице пройдет лекция от сотрудников общественного пункта охраны правопорядка на тему «Профилактика мошенничества в отношении людей пенсионного возраста». Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания центра Алла Коновалова.

— Нашим посетителям расскажут, как защитить себя и свое имущество от действий правонарушителей, — отметила Коновалова. — В процессе беседы подробно разберут конкретные примеры случаев мошенничества.

Посетителей будут ждать к 12.00. Вход свободный.

Напомним, центр соцобслуживания находится по адресу улица Дубнинская, дом 31. (мю)