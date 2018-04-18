Интервал движения скоростного трамвая в Самаре составит всего 2 минуты

Для жителей и гостей Самары напечатают буклеты с имнформацией о работе общественного транспорта на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил руководитель проекта по координации работ по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре «Дирекции-2018» Андрей Спиридонов

— В буклетах будут данные об остановках, шаттлах, телефоны различных служб и QR-код с маршрутами прогулок по Самаре, — рассказал Андрей Спиридонов.

Руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин рассказал, что для общественного транспорта, который задействуют на перевозках болельщиков, разработали два графика работы.

— Первый — обычный. Второй — усиленный. Он будет действовать в дни матчей ЧМ. Количество подвижного состава на маршрутах увеличат. Например, скоростной трамвай будет ходить с интервалом всего 2 минуты, — рассказал Юрий Тапилин.

Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей планируют задействовать 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 10 маршрутов. Девять из них — автобусные. До «Самара Арены» и фан-зоны на площади Куйбышева транспорт будет ходить из аэропорта Курумоч, с перехватывающих парковок возле торговых центров «Мега» и «Амбар». Отдельный маршрут будет связывать стадион и главную площадь Самары.

Автобусы будут курсировать от «Самара Арены» до северной парковки спортобъекта, а также между буферной зоной и аэропортом Курумоч. Трамваи пустят от улицы Тухачевского до стадиона. Все маршруты уже добавили в приложение «Прибывалка-63».

В центре города гостей мундиаля на автобусах спецмаршрутов (шаттлах) будут возить до двух конечных пунктов: площадь Революции и цирк. Отсюда фанаты пойдут пешком на площадь Куйбышева. Здесь разместят фанзону ЧМ. С площади Революции можно будет пройти по улице Куйбышева и Красноармейской, от цирка — по Молодогвардейской. Пеший маршрут будет действовать и от железнодорожного вокзала.