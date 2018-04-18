Бывший первый заместитель прокурора РТ возглавит прокуратуру Удмуртии 

Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру бывшего первого зампрокурора РТ Артема Николаева на посту прокурора республики.
Депутатам Госсовета Артема Николаева представил замначальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Евгений Панчук. Он отметил, что Артем Николаев за время своей работы в органах прокуратуры прошел большой путь от стажера до заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора.
«Он зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессиональным руководителем. Обладает большим профессиональным опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», — сказано в представлении Генерального прокурора России.
В ходе тайного голосования за Артема Николаева проголосовали все депутаты. Таким образом, Государственный Совет согласовал кандидатуру на должность прокурора Удмуртской Республики. Окончательное решение о назначении прокурора региона примет президент России Владимир Путин.
Напомним, Артем Николаев с 1998 по 2000 работал первым заместителем прокурора Казани. С 2000 по 2005 был прокурором Зеленодольска, а с 2005 по 2017 год занимал должность первого заместителя прокурора РТ.