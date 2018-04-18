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Бывший первый заместитель прокурора РТ возглавит прокуратуру Удмуртии
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Бывший первый заместитель прокурора РТ возглавит прокуратуру Удмуртии 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру бывшего первого зампрокурора РТ Артема Николаева на посту прокурора республики.
Депутатам Госсовета Артема Николаева представил замначальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Евгений Панчук. Он отметил, что Артем Николаев за время своей работы в органах прокуратуры прошел большой путь от стажера до заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора.
«Он зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессиональным руководителем. Обладает большим профессиональным опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», — сказано в представлении Генерального прокурора России.
В ходе тайного голосования за Артема Николаева проголосовали все депутаты. Таким образом, Государственный Совет согласовал кандидатуру на должность прокурора Удмуртской Республики. Окончательное решение о назначении прокурора региона примет президент России Владимир Путин.
Напомним, Артем Николаев с 1998 по 2000 работал первым заместителем прокурора Казани. С 2000 по 2005 был прокурором Зеленодольска, а с 2005 по 2017 год занимал должность первого заместителя прокурора РТ.
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