В Австралии канадской туристке, спрятавшей кокаин на круизном лайнере, назначили 8 лет тюрьмы

Суд Нового Южного Уэльса в Австралии вынес приговор 24-летней гражданке Канады Мелине Роберж, которая признана виновной в контрабанде наркотиков. Девушка и ее сообщники приплыли к берегам Зеленого континента на океанском лайнере.

Судья Кейт Трейл назначила Роберж наказание в виде восьми лет лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение она получит почти через пять лет, передает

News.com.au Вынося приговор, судья отметила пагубное влияние интернета и социальных сетей. Дело в том, что Мелину Роберж, которую в прессе окрестили «кокаиновой кисулей», привлекала возможность публиковать в Instagram гламурные фотографии в стиле селфи, сделанные в разных уголках земного шара. Ради этого она и отправилась в роскошный морской тур, оплатить который она в итоге планировала за счет наркоторговли.

Трейл пришла к выводу, что это проблема целого поколения молодых людей, выросших в эпоху бурного развития интернета и виртуального общения. «Грустно, что они стремятся лишь к праздной жизни» и думают только о деньгах, добавила судья.

Кейт Трейл подчеркнула, что именно Instagram оказывает негативное влияние на молодежь, пропагандируя праздность и гламур.

В ходе расследования выяснилось, что Роберж вступила в сексуальные отношения с пожилым канадцем Андре Тамином. Однако ее избранник оказался сутенером. Мужчина, которого Мелина называла своим «сладким папочкой», уговорил ее поработать в эскорте в ночных клубах Марокко . Клиентами девушки становились посетители, степень близости с которыми она определяла по своему желанию. Таким образом, Роберж удалось заработать 10 тысяч долларов, но она хотела большего.

В какой-то момент «папик» предложил проститутке еще более выгодное дело — помочь ему отвезти почти 30 килограммов кокаина в Австралию. Стоимость этого груза превысила 23 миллиона долларов, а Мелине был обещан «гонорар» в 100 тысяч долларов.

Попутчицей и сообщницей Роберж стала 28-летняя бывшая порнозвезда Изабель Лагасе . Девушкам фактически подарили два билета на круиз стоимостью 20 тысяч долларов каждый и по 4 тысячи евро на карманные расходы. Канадки прилетели самолетом в Великобританию , от берегов которой отходил лайнер MS Sea Princess.

Во время круиза из Саутгемптона к берегам Австралии Роберж и Лагасе, сопровождавшие Тамина, сделали много красивых фотографий с живописными видами и своими полуобнаженными загорелыми телами. Эти снимки они выкладывали на страничке

в Instagram, чтобы набрать побольше «лайков».

Перу, Тамин тоже был доволен, поскольку две гламурные дивы отлично маскировали истинную цель их визита в Австралию. За полтора месяца плавания наркокурьеры побывали на Бермудских островах , в Колумбии , Панаме, Эквадоре Чили и на Таити.

Из показаний Роберж следует, что она точно не знает, когда кокаин оказался на борту. Но девушка считает, что наркотики пронесли на лайнер, когда он стоял у берегов Перу.

В августе 2016 года лайнер бросил якорь в порту Сиднея . После этого криминальная троица туристов была арестована. В каюте одной из девушек модельной внешности был обнаружен чемодан, набитый кокаином. Еще около 60 кг наркотиков нашли в каюте Тамина. Всего было изъято 95 кг кокаина.

Как сказал представитель пограничной службы Тим Фитцджеральд, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо конфисковывали в Австралии на борту судна или самолета. Власти Австралии поблагодарили представителей американского министерства внутренней безопасности и пограничного агентства Канады за помощь в идентификации подозреваемых среди 1800 пассажиров лайнера, сообщала

Добавим, что приговор 67-летнему Андре Тамину, который и заманил гламурных девушек в роковой вояж, пока не вынесен.