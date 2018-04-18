На базе Псковской ГРЭС в 2021 году может появиться территория опережающего развития

"Мы рассматриваем возможность создания такой территории [опережающего развития] по нескольким причинам: это наличие всех ресурсов на этой площадке, наличие электроэнергии в большом объеме по доступной цене, которая могла бы быть конкурентоспособной. В этом году мы должны определиться,

после 2021 года она [Псковская ГРЭС] продолжает свою деятельность, либо мы говорим о том, что после 2021 года должен заработать какой-то другой инвестиционный проект. В случае, если станция не будет нужна энергетической системе, мы эту возможность [создание зоны опережающего развития] рассматриваем. Будут привлекаться инвесторы, регион готов обеспечить полное сопровождение, подключение к энергетическим ресурсам", — пояснил собеседник агентства.

Кузнецов также отметил, что на территории опережающего развития могут разместиться инвесторы, которые реализуют проекты не только в промышленности, но и в других отраслях экономики.

"Спектр проектов может быть разнообразен, в зависимости от того, какая энергетическая или инфраструктурная модель будет у того или иного бизнесмена, который туда придет. Ведь там есть тепло, вода,

присутствуют пруды, которые используются для охлаждения турбин, и там же разводилась рыба. То есть спектр может быть несколько неординарный и обширный. Там могут быть рыбные хозяйства, предприятия по переработке энергетических ресурсов, тяжелое производство, которое требует большой энергетической зависимости, переработка металла тоже возможна", — сказал вице-губернатор.

Кузнецов добавил, что открытие на базе Псковской ГРЭС территории опережающего развития поможет сохранить коллектив предприятия. «Любое производство, которое мы смотрели инвестиционное, оно нам показывает, что численность занятых в той или иной отрасли будет минимум 200-300 человек. Это как раз равноценно тому, сколько сегодня человек трудятся на Псковской ГРЭС. Поэтому замена рабочих мест должна синхронно произойти», — резюмировал собеседник агентства.

О Псковской ГРЭС

Псковская ГРЭС является градообразующим предприятием в Дедовичском районе Псковской области. По данным региональных властей, на Псковской ГРЭС работают около 400 человек, объект обеспечивает теплом почти 3 тыс. жителей, школу, два детских сада и дом культуры в Дедовичском районе. В марте 2018 года пресс-служба регионального правительства сообщала, что убыточная электростанция продолжит работу до 2021 года включительно.