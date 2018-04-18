Какой секрет был у русских дорог

Давно известно, что дороги — одна из двух главных бед России . Это выражение приписывается Гоголю, Карамзину и еще ряду российских писателей. Классики недаром жаловались на состояние дорог. Особенно состояние наших дорог не нравилось иностранцам.

Многие писатели и историки негодовали по поводу состояния дорог, на которых царил почти фронтовой хаос. Ученый немецкого происхождения Федор Эрдман (1793—1862) писал, что дорога в Вятской губернии настолько ужасна, что он ощутил настоящее счастье, когда прибыл наконец в пункт назначения.

По словам этнографа Стефана Кузнецова (1854—1913), почтовый тракт в Казанской губернии был «скверен и тяжел для путешественников». Единственное, что местные власти сделали для его благоустройства, так это расчистили окаймлявший дорогу дремучий бор, полный диких зверей и разбойников.

Если летом почтовые и торговые тракты подсыхали и становились терпимыми, то зимой они превращались в месиво из снега, льда и грязи. А ведь пользовались этими путями многие тысячи людей. В Орловской губернии в XIX веке почти треть населения занималась торговлей. Конные обозы непрестанно следовали из одной области в другую.

Осударева дорога

Нельзя сказать, чтобы дорожным строительством в России никогда не занимались. Один из самых грандиозных проектов осуществили во времена правления Петра Великого. По его приказу в конце июля 1702 года было начато строительство сухопутной трассы, которая впоследствии получила название «Осударева дорога».

Соединила она Белое море и Онежское озеро и 2 пристани на их берегах: Нюхчу и Повенец. Трасса предназначалась для военных целей. По ней планировалось тянуть волоком корабли и перемещать войска. Уникальность проекта заключалась в том, что он был осуществлен всего за 20 дней. При этом Осударева дорога имела общую протяженность 260 км.

Такие скорости дорожного строительства не встретишь и сейчас. Как могли в XVIII веке построить такую длинную трассу всего за 20 дней, историки впоследствии выяснили. Оказалось, дорожные работы шли в двух направлениях: от Онеги и от Белого моря. Строители двигались навстречу друг другу и в итоге объединились где-то на середине пути.

Увы, скорость совсем не означала в этом случае качество. Никакого асфальта в то время не существовало, а почва в той области была каменистой, местами — заболоченной. Строители просто укладывали огромные бревна и местами возводили мостики для переправы через реки. Суровый климат не способствовал сохранности пути. Бревна гнили, местами провались в размокший от дождей грунт.

Осударева дорога очень быстро пришла в упадок. Ею практически не пользовались. В результате сейчас об этом проекте напоминает один единственный дорожный указатель в Республике Карелия , имеющий лишь историческую ценность.

Чтобы враг не прошёл

Существует мнение, что дороги в России специально делали плохо, чтобы наступающий враг не мог быстро продвигаться вглубь страны. В 1885 году кавалерийский генерал и публицист Федор Гершельман (1853—1927) описал тактику ведения партизанской войны при Петре I. Во время нападения шведов (1700—1721) по указу царя был создан легкий драгунский корпус «Корволант». Его задачей было проведение ряда мер для предотвращения продвижения шведской армии по российской территории.

Бойцы «Корволанта» совершали партизанские нападения на позиции врага, уничтожали его продовольственные обозы и дороги, по которым они могли двигаться. Также они разрушали мосты, устраивали завалы на почтовых трактах и пр. По замыслу Петра, такие действия должны были изнурять вражескую армию. И это, действительно, было так. Схожую тактику применяли советские партизаны во время Второй мировой войны.

Как обстояло дело в Европе

В период расцвета Римской империи дороги в Европе пребывали в самом лучшем своем состоянии. Римляне прокладывали их на совесть. Города в древней Италии соединяли мощеные камнем трассы с толщиной дорожного покрытия в 1 метр. Через реки перекидывали арочные мосты, прокладывали каменные броды, в горах обустраивали тоннели.

На дорожное строительство специально выделялись деньги из казны государства. Центральные дороги назывались именами цензоров, руководивших работами или управлявших соответствующими округами.

Однако вместе с падением империи пришла в упадок и созданная римлянами дорожная сеть. В Средние века в Европе начался настоящий хаос. Пути были полностью разбиты вследствие многочисленных войн, и только к XVI веку люди стали задумываться о наведении порядка.

Европейцы должны были благодарить за новые дороги абсолютную монархию. Вопросами прокладки путей, по которым можно было бы ездить на роскошных каретах, занимались многие короли.

При Генрихе IV было создано специальное дорожно-строительное ведомство. В 1747 году в Париже открыли первую в Европе Школу мостов и дорог.