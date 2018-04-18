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Жители Майкопа написали тотальный диктант
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Жители Майкопа написали тотальный диктант 

АиФ Адыгея 39 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В столице Адыгеи, организованный Ассоциацией лингвистов-экспертов «Аргумент», он проходит уже в пятый раз. Всего диктант писало 130 человек.
Многие пришли проверить собственную грамотность целыми семьями. В этом году тотальный диктант писали на двух площадках: одна традиционная — читальный зал Научной библиотеки АГУ, и вторая площадка — аудитория международного факультета вуза.
По словам ответственного секретаря Ассоциации, кандидата филологических наук Индиры Нефляшевой, в этом году специально для тотального диктанта были выбраны три части романа «Учитель словесности» известной современной писательницы Гузель Яхиной.
В аудитории международного факультета АГУ его читала главный редактор «Советской Адыгеи» Зара Чундышко, в зале Научной библиотеки АГУ — знаменитый ювелир-оружейник Адыгеи Ася Еутых.
«Диктант возвращает людей к почти забытым сегодня нормам русского языка, помогает проверить себя. А то, что диктант читают известные люди, только придаёт ему значимость. Результаты диктанта станут известны 18 апреля, а награждение победителей состоится 5 мая», — рассказала Индира Нефляшева.
Кроме того, в этом году социологи Ассоциации линг-вистов впервые провели соцопрос о диктанте. Мнение его участников будет учтено в будущем.
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