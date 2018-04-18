109 километров по горам и оврагам: южноуралец пробежал ультрамарафон по черноморскому побережью

Житель Копейска Антон Биба пробежал ультрамарафон на 109 километров по черноморскому побережью. Сложности в преодолении дистанции участникам добавили не только сложный рельеф трассы, но и капризная погода — в этот день дул сильный ветер. Не все дошли до конца. Впечатлениями о соревнованиях Антон Биба поделился с 74.ru.

Ультрамарафон (забег на дистанцию, длина которой превышает дистанцию 42 км) по Маркотхскому хребту около Геленджика Новороссийска прошёл в минувшее воскресенье, 15 апреля. Преодолеть дистанцию в 109 км спортсменам предстояло максимум за 21 час. Копейчанин справился с задачей за 18 часов 22 минуты.

— Стартовали мы в четыре утра с горнодобывающего карьера возле Новороссийска, — рассказал Антон Биба. — И дальше по Маркотхскому хребту в сторону Кабардинки. Всего в забеге участвовали 78 человек. Но многие из них сошли с дистанции из-за сильного ветра. Мы делали небольшие остановки, но бег составлял 60 процентов всего времени. Причём трасса была с настоящими препятствиями — местами приходилось карабкаться по горам, потом — резкие спуски. Насчитал около 50 оврагов, там повсюду можно встретить горные речки. В 22:30 финишировали мокрые и голодные. Очень хотелось есть и спать.

Медаль с соревнований — в копилку побед

Антон увлекается бегом последние три года и ультрамарафон по Маркотхскому хребту он считает для себя одним из главных испытаний.

— У меня есть девиз — «Получай удовольствие», — добавил собеседник. — И от бега я получаю эти эмоции. Марафон по черноморскому побережью стал хорошей тренировкой, показал мои слабые стороны, над которыми ещё нужно работать. Появилась мотивация и новые планы — в мае забег на 100 километров пройдёт в Екатеринбурге . Подобные соревнования запланированы в Башкирии Крыму . Но цель года для меня — это ультрамарафон вокруг Монблана. Это очень престижные и профессиональные соревнования.

Соревнования проходили по черноморскому побережью

Дистанция была не простой: горные речки, овраги и крутые спуски

Некоторые участники покинули дистанцию из-за сильного ветра

Марафонцы успели полюбоваться и местной природой, и животными

Марафон начался в 4 утра