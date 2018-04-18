Особые отношения: финны и их домашние питомцы

У финнов это в крови: Маркку живет со своим лосем по кличке Мерви, Миа держит в офисе десяток цыплят, а Инга спит с домашней альпакой.

Традиционно финны были сельскими жителями: повальная миграция сельского населения в города началась только в 1960-е годы, а стремительная урбанизация Финляндии заняла всего какой-то десяток лет. Но хоть финны и кардинально изменили свой образ жизни, их отношения с природой, а именно с животными, остались прежними.

Финский фотограф Алекси Поутанен (Aleksi Poutanen) посвятил свой проект невероятной любви своих соотечественников к природе, которая порой выражается в крайних формах. Если живешь в городе, почему бы не завести ручного питона или не украсить дом чучелом медведя?

Источник: Lens Culture

До того как финны стали повально переезжать в города, они бок о бок жили с домашними животными, а в лесах, окружающих их дома, часто сталкивались с дикими зверями. Но и сейчас жители Страны тысячи озер смогли сохранить свои уникальные отношения с друзьями-животными и все так же бережно относятся к природе.