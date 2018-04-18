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Александр Братчиков: Жители Завеличья не останутся без уборки дорог
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Александр Братчиков: Жители Завеличья не останутся без уборки дорог 

АиФ Северо-запад 43 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Территория одного из самых населенных районов города — Завеличье — будет убираться согласно графику, потому что администрацией города рассматривается вопрос о заключении краткосрочного контракта с подрядчиком.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, об этом представителям СМИ сообщил на пресс-конференции, которая прошла в Общественном пресс-центре ПЛН, глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «По бюджетному кодексу мы сможем объявить новый большой конкурс только после расторжения действующего контракта, когда освободятся и лимиты, и территория. Заключение контракта может занять от 1,5 до 2 месяцев. Мы сейчас готовим варианты заключения маленького контракта, чтобы в этот период город убирался», — пояснил он.
Краткосрочный контракт будет носить функцию «подстраховки», чтобы город не остался без уборки. Как известно, вопрос уборки дорог в Завеличье оказался предметом судебных разбирательств с компанией, за которой в рамках муниципального контракта закреплена уборка данной территории.
По итогам обращения УФАС суд вынес определение о расторжении контракта между администрацией города и действующим подрядчиком. По словам Александра Братчикова, администрация будет оспаривать данное решение. Александр Братчиков также высказался в поддержку трехгодовых контрактов на уборку города. Он пояснил, что бюджет города формируется на трехлетний период, поэтому удобно для планирования заключать контракты на три года. В таком случае, подрядчики оказывают услуги более качественно и имеют возможность купить хорошую технику.
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