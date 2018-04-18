Александр Братчиков: Жители Завеличья не останутся без уборки дорог

Территория одного из самых населенных районов города — Завеличье — будет убираться согласно графику, потому что администрацией города рассматривается вопрос о заключении краткосрочного контракта с подрядчиком.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, об этом представителям СМИ сообщил на пресс-конференции, которая прошла в Общественном пресс-центре ПЛН, глава администрации города Пскова Александр Братчиков . «По бюджетному кодексу мы сможем объявить новый большой конкурс только после расторжения действующего контракта, когда освободятся и лимиты, и территория. Заключение контракта может занять от 1,5 до 2 месяцев. Мы сейчас готовим варианты заключения маленького контракта, чтобы в этот период город убирался», — пояснил он.

Краткосрочный контракт будет носить функцию «подстраховки», чтобы город не остался без уборки. Как известно, вопрос уборки дорог в Завеличье оказался предметом судебных разбирательств с компанией, за которой в рамках муниципального контракта закреплена уборка данной территории.