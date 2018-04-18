Как россиянин Евгений Головко стал депутатом белорусского сельсовета

…С депутатом местного Совета Евгением Головко мы встретились на железнодорожной станции в Езерище. Это на Витебщине, в городском поселке, расположенном в Городокском районе рядом с российской границей.

Гостеприимный хозяин предложил экскурсию по населенному пункту, где живут более тысячи человек. Вот за окном автомобиля Дом культуры, Успенская церковь… Но стоило остановиться у моста через реку Оболь , как к моему спутнику стали подходить люди. Старейшина Нина Малашонок сразу с вопросом… В Езерище Головко, считай, все знают. Он и представитель власти, и руководитель местного участка Городокского предприятия котельных и тепловых сетей. Вся «коммуналка» на нем. В горпоселок Евгений Петрович переехал из Краснодарского края чуть более 20 лет назад и до сих пор остается гражданином России . Но это не помешало ему во второй раз подряд стать депутатом Езерищенского поселкового Совета.

Евгений Головко — потомственный кубанский казак. Родился и вырос в поселке Красное, что рядом со станицей Кущёвская. В ней, к слову, отец Евгения Петровича был депутатом:

— Папа всегда с гордостью носил депутатский значок. Как символ доверия, которое люди оказали. Кстати, о доверии. Я в коммунальном хозяйстве уже 16 лет работаю. Сельчане, приходившие ко мне с различными проблемами, видели, что я их стараюсь решить, и давно предлагали в местные депутаты избираться.

В Езерище Евгений Головко приехал случайно в 1995-м. К этому времени он уже отслужил в морфлоте и имел диплом ветврача Кубанского сельскохозяйственного института, но найти работу рядом с домом не смог:

— Здесь я устроился в совхоз имени Димитрова. Но в ветврачах он не нуждался. Так что трудился на сортировке, охранником. Руководил строительством Успенского храма в городском поселке. Окончил заочно Московский государственный строительный университет. Всей душой полюбил Беларусь . Женился. Дочка и сын здесь родились. Сын, к слову, получил недавно белорусский паспорт. Я же свой пока не меняю. Каждый год детей вожу к родителям в Краснодарский край, чтобы знали, где их предки.

Евгений Петрович, кроме всего прочего, еще и зампредседателя Езерищенского сельского исполнительного комитета. Пока общались, к нему как к «заму мэра» заглянул коллега Сергей Лавренов , депутат с соседнего участка. Говорит, жалоба поступила, что на улице Октябрьской фонари вечером не горят. Головко куда-то позвонил и заверил — починим:

— Другая серьезная проблема в сельской местности — дороги. Все заасфальтировать — никакого бюджета не хватит. Поэтому чтобы второстепенные улицы весной и осенью не раскисали, их нужно «подсыпать». А вот пенсионеров больше здравоохранение волнует. Недавно, например, Лидия Слемнева на приеме была. Просила, чтобы в нашей Езерищенской больнице, где открыто отделение сестринского ухода, заработал еще и кабинет дневного стационара. Чтобы старикам на капельницы и уколы не нужно было в райцентр за 40 километров ездить.

Бывает, что и россияне обращаются. В Езерище жители Мурманска выкупили несколько десятков домиков под дачи. Летом приезжают с детьми и внуками. С удовольствием купаются в Езерищенском озере, на празднование Ивана Купалы приходят. Если кому-то деревья аварийные с участка нужно убрать — без проблем. Главное, чтобы российские владельцы свои домовладения в порядке содержали, траву обкашивали. Общих тем с соседями, признается Евгений Петрович, всегда хватает:

— Сложностей тоже хватает. К примеру, с трудоустройством. Возможно, у нас откроет молокозавод белорусско-российское сельхозпредприятие «Детскосельский-Городок». Витебский предприниматель обещает туристическую базу на озере Сурмино построить. Но это — перспективы. А Великолукский мясокомбинат уже сейчас предлагает нашим жителям места на своих свиноводческих комплексах. Соседи автобус даже готовы пустить. Зарплату в 25 тысяч рублей обещают и официальное трудоустройство…

В нынешнем году Езерище попало в программу благоустройства малых городов и поселков.

— Изменения прежде всего коснутся жилья, дорог, школы, садика и больницы. В первой многоэтажке по улице Ленинской мы уже поменяли инженерные сети, утеплили торцы. Как руководителя коммунальной организации меня здесь ждет серьезная и напряженная работа. Что же касается мнения депутата, то мне бы действительно хотелось, чтобы люди, въезжающие в Беларусь через Езерище, видели, что они попали в красивую, ухоженную, процветающую страну. А местные жители гордились своим поселком. Чтобы им было хорошо и комфортно, хотелось трудиться здесь и воспитывать своих детей.