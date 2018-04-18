Новым главой комитета по молодёжной политике Ленобласти стал уроженец Выборга

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Алексей Орлов исполнял обязанности главы комитета с ноября 2017 года. В качестве председателя он приступил к работе 18 апреля.

Алексей Геннадьевич Орлов родился в 1986 году в Выборге . Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (специальность «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства») и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (специальность «педагог по физической культуре»).

В 2011–2016 годах работал в органах муниципальной власти Выборгского района. С февраля 2016 года работает в администрации Ленинградской области. Увлекается триатлоном.