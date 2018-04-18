Омским школьникам предлагают поработать администраторами и айтишниками

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В региональной службе занятости готовятся к трудоустройству школьников на период летних каникул. Так, для них создадут около 2,5 тысяч рабочих мест.

Андрей Ногин. «В настоящее время формируются списки учащихся, изъявивших желание работать в летний период, корректируются договора с работодателями. Значительную активность в данном направлении проявляют индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, образовательные учреждения. В мае в центрах занятости нашего региона пройдет информационная акция «Трудовое лето-2018», в рамках которой состоится торжественное открытие летней трудовой кампании, организуются встречи подростков с работодателями, экскурсии на предприятия», — заявил начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области

Отметим, что в свободное от учебы время подростки, как правило, принимают участие в мероприятиях по благоустройству территорий, ремонте школ, выполняют социальные и сельскохозяйственные работы. Некоторые предприятия и организации принимают несовершеннолетних помощниками администраторов, работниками IT-технологий, внештатными журналистами.