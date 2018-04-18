ФМБА: вещества «Новичок» не было в уничтоженном арсенале химоружия в России 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вещества «Новичок» не было в арсенале химоружия в РФ, уничтоженного в рамках конвенции по запрещению химического оружия. Об этом в среду сообщил журналистам глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
"Никакого «Новичка» там близко не было… Мы занимаемся как агентство уничтожением химоружия с известными боевыми данными — зарин, зоман, VX-газы — это те боевые вещества, про которые известно в мире, по которым и вышла конвенция о запрещении химоружия", — сказал он.
Ранее в своем выступлении в рамках коллегии ФМБА Уйба заявил, что агентство свою часть работы по уничтожению химоружия в РФ завершило, «программа по уничтожения химоружия полностью выполнена». «Мы работаем над мирными процессами, опять же в СЗХО, с международной организацией по уничтожению химического оружия. Выполняем неукоснительно требования международного сообщества в уничтожении химоружия», — добавил он. По его словам, во время этой работы не было ни одного случая, когда пострадали специалисты, несмотря на то, что все технические регламенты были абсолютно новыми.
По мнению Уйбы, вероятность провоза в Великобританию на самолете газа «Новичок» в жидкой форме маловероятна — из-за ограничений норм провоза жидкостей в самолетах. «Емкость свыше 50 мл, 100 мл, уже вызывают подозрения. Понятно, что невозможно этого сделать. Если что-то вызывает у них подозрения, они сразу берут и смотрят», — добавил глава ФМБА.
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи вечером в понедельник в канадской Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества «Новичок» и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта. Москва неоднократно указывала, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.