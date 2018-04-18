ФМБА: вещества «Новичок» не было в уничтоженном арсенале химоружия в России

"Никакого «Новичка» там близко не было… Мы занимаемся как агентство уничтожением химоружия с известными боевыми данными — зарин, зоман, VX-газы — это те боевые вещества, про которые известно в мире, по которым и вышла конвенция о запрещении химоружия", — сказал он.

Ранее в своем выступлении в рамках коллегии ФМБА Уйба заявил, что агентство свою часть работы по уничтожению химоружия в РФ завершило, «программа по уничтожения химоружия полностью выполнена». «Мы работаем над мирными процессами, опять же в СЗХО, с международной организацией по уничтожению химического оружия. Выполняем неукоснительно требования международного сообщества в уничтожении химоружия», — добавил он. По его словам, во время этой работы не было ни одного случая, когда пострадали специалисты, несмотря на то, что все технические регламенты были абсолютно новыми.

По мнению Уйбы, вероятность провоза в Великобританию на самолете газа «Новичок» в жидкой форме маловероятна — из-за ограничений норм провоза жидкостей в самолетах. «Емкость свыше 50 мл, 100 мл, уже вызывают подозрения. Понятно, что невозможно этого сделать. Если что-то вызывает у них подозрения, они сразу берут и смотрят», — добавил глава ФМБА.