Отсоединиться от интернета: что будет, если Россия это сделает

В недавнем интервью советник Президента по развитию Интернета Герман Клименко заявил о том, что Россия технически готова к отключению от глобальной сети. В атмосфере напряжённости, царящей в отношениях с Западом, такой поворот не кажется утопичным.

Экономика

Для большинства из нас ежедневное посещение Интернет-страниц связано с развлечением и получением информации. Однако возможность обращаться к серверам за границей — важная составляющая современного бизнеса. Дело касается не только хранения данных, личных и корпоративных, но и установленных связей с зарубежными партнерами.

В современной мировой экономике скоростное соединение и возможность обмена данными играет ключевую роль во всех без исключения хозяйственных сферах, поэтому отключение от общего Интернета будет означать утрату российской экономикой открытости и настоящую самоизоляцию.

Значительный урон будет нанесён биржам, функционирование которых напрямую зависит от ситуации на иностранных площадках. В значительной степени отключение от всемирной сети отразится и на инвестиционной привлекательности российской экономики, так как зарубежные вкладчики не смогут осуществлять эффективное управление и получать постоянную информацию о российских рынках.

Пострадают и отечественные программисты: они не смогут выполнять заказы по разработке и корректировке иностранных заказов, а также участвовать в международных проектах. Все это окажет губительное влияние на перспективы цифровизации российской экономики.

Разрыв постоянной связи усложнит работу российскому агропромышленному комплексу, который опирается на иностранные компании в деле приобретения значительной доли семян для посева, хотя этот аспект постепенно исчезает в рамках программы импортозамещения.

Отсоединение от Интернета касается многих производств, приобретающих заграничное оборудование и комплектующие и экспортирующих свои товары. Действительно, коммерческие связи будут восстановлены по новым каналам, однако это обернётся потерей столь дорогое времени и, разумеется, значительными убытками.

Примеры новейшей истории

В новейшей истории можно найти примеры тяжёлого урона, нанесённого краткосрочным отключением интернета. Так, в 2005 году в одном из портов Кении неаккуратно брошенный якорь оставил без интернет-соединения шесть африканских стран. За неделю, пока продолжались ремонтные работы, только кенийская экономика не досчиталась 500 млн долларов.

Схожая ситуация сложилась и в Египте в 2011 году, когда в ходе беспорядков на площади Тахрир правительство отключило Интернет. В результате, во все время изоляции страна теряла по 18 млн долларов в день.

Затраты на связь

Одновременно с установлением связей по новым каналам, России придется решать проблему с многочисленными заграничными представительствами страны, связь с которыми значительно осложнится. Возвращение к масштабному использованию шифрованных сообщений или диппочты потребует больших затрат от российского МИД

Разрыв Интернет-соединения приведёт к утрате связи с многочисленной русской диаспорой и поставит крест на проектах воссоединения «русского мира». Наконец, принимая решения о переходе на автономную сеть, Россия должна будет вовлечь в неё страны СНГ и ЕАЭС , что в условиях ориентации многих из них на внешние рынки кажется невыполнимой задачей.

Возможно ли это?

Список сфер, на которые губительным образом скажется отключение Интернета можно продолжать и дальше. Но может ли правительство, осознавая последствия отключения, пойти на изоляцию? Важно понимать, что советник президента сделал своё заявление в оборонительном контексте, подчеркнув, что Россия готова к такому развитию событий, при котором американская сторона отключит нашу страну сама.

Российское руководство видит угрозу в подобном положении, так как Интернет является детищем американской разведки и, таким образом, может контролироваться из-за океана. Однако на данный момент этот контроль можно назвать лишь косвенным, так как раздачей доменных имён занимается международная некоммерческая организация ICAAN.

Ирана и Несмотря на то, что компания должна была ранее согласовывать свои действия с министерством торговли, она отказывала в блокировке доменов КНДР Сирии . Попытки лишить российских собственников IP адресов приведёт к сбоям в работе всей системы и значительным материальным потерям по всему миру.

В России на данный момент существует возможность блокировать нежелательные иностранные сайты по требованию Роскомнадзора , обратившись с соответствующим требованием к интернет-провайдерам. Пока подобные меры лишь отдалённо напоминают «Великий китайский фаерволл», или «золотой щит», блокирующий всю нежелательную информацию.

Важно понимать, что многие иностранные компании, не желая терять огромный китайский рынок, пошли на уступки правительству и согласились фильтровать поступающие данные.

Ещё одним оборонительным шагом со стороны России стал закон 2014 года, запрещающий хранение персональных данных россиян за границей. Несмотря на запрет, часть компаний и организаций не отказалась от размещения. Именно эти данные пострадают больше всего, в случае, если Интернет всё-таки будет отключён.

Сложно представить, что решение об отключении целой страны от мировой сети будет безболезненным для США . С одной стороны, это нанесёт удар по коммерческим интересам американских граждан, что будет неблагоприятно воспринято в Сенате и Конгрессе.

Наконец, Россия интегрирована в глобальную экономику гораздо сильнее, чем Иран или КНДР, против которых пытались применять аналогичные меры американские власти. В памяти дельцов с Уолл-Стрит ещё свежи воспоминания о кризисе, вызванным дефолтом России в 1998 году.

Новые реалии

Заявление советника президента свидетельствует о наличии у России своей собственной независимой сети, аналога Интернет, которая окажется чрезвычайно важной для обмена информацией в огромной стране. Хотя мы привыкли воспринимать всемирную Сеть как пространство, доступное каждому на равных началах, она уже не является таковой.

В декабре 2017-го года Федеральная комиссия по коммуникациям проголосовала за отмену введённого президентом Обамой принципа «Сетевой нейтральности». Этот шаг означает, что теперь интернет-провайдеры получат возможность ускорять или замедлять работу тех или иных сайтов по собственному усмотрению.

Американские специалисты обосновывают своё решение коммерческой выгодой: пусть гиганты вроде Amazon Netflix платят за столь необходимую им скорость.

Однако на деле отмена «нейтральности» приведёт к настоящей цензуре, предоставив возможность буквально изымать из доступа неугодные сайты. По мнению экспертов, это станет концом независимого Интернета и, возможно, приведёт к созданию аналогов в других странах. Среди возможных альтернатив управляемому Интернету называют и русские сети.