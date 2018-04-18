Андрей Воробьев поручил завершить отопительный сезон без прироста задолженности по платежам за газ

Как сообщил на заседании заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов, прирост задолженности за газ по сравнению с предыдущим годом составил семь процентов. С главами районов, где наблюдается низкая платежная дисциплина, постоянно проводят работу и контролируют оплату за потребленные услуги.

У нас есть ряд муниципальных образований, которые на сегодняшний день отстают от графика и не на столько регулярно, на сколько это требуется, осуществляют оплату предоставляемых ресурсов. Мы не должны допустить и не допустим, безусловно, никаких ограничений ресурсов по окончанию отопительного периода

— Федина Ольга, заместитель министра

Московской области.

В «красной зоне» по выполнению графиков погашения задолженности за газ — предприятия Пушкинского, Дмитровского,

Сергиево-Посадского

районов, городских округов