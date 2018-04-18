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Андрей Воробьев поручил завершить отопительный сезон без прироста задолженности по платежам за газ
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Андрей Воробьев поручил завершить отопительный сезон без прироста задолженности по платежам за газ 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
18 апреля ситуацию с неплатежами за газ обсудили в правительстве Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу завершить отопительный сезон без прироста задолженности и не допустить ограничений поставок топлива потребителям.
Как сообщил на заседании заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов, прирост задолженности за газ по сравнению с предыдущим годом составил семь процентов. С главами районов, где наблюдается низкая платежная дисциплина, постоянно проводят работу и контролируют оплату за потребленные услуги.
У нас есть ряд муниципальных образований, которые на сегодняшний день отстают от графика и не на столько регулярно, на сколько это требуется, осуществляют оплату предоставляемых ресурсов. Мы не должны допустить и не допустим, безусловно, никаких ограничений ресурсов по окончанию отопительного периода
— Федина Ольга, заместитель министра
Московской области.
В «красной зоне» по выполнению графиков погашения задолженности за газ — предприятия Пушкинского, Дмитровского,
Сергиево-Посадского
районов, городских округов
Орехово-Зуево, Рузский и Рошаль.
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