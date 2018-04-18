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Жителям Подмосковья спишут долги за ЖКХ
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Жителям Подмосковья спишут долги за ЖКХ 

dom.lenta.ru 50 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Подольская управляющая компания МУП «СЕЗ» освободит от уплаты пеней за просроченную квартплату жителей микрорайона Климовск, которые вернут основной долг и затем в течение полугода будут вносить коммунальные платежи в срок. Об этом сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».
Такое решение управляющая компания приняла в связи с многочисленными заявлениями от жителей, имеющих долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Задолжники просят списать с них пени и штрафы при условии, что сумма основного долга будет полностью погашена.
«Пени будут списываться только в тех случаях и по тем обращениям, заявители которых не будут допускать новые просрочки в течение полугода с даты подачи заявления. На данный период по лицевому счету вводится мониторинг платежной дисциплины, в течение которого оперативные мероприятия по взысканию задолженности по лицевому счету прекращаются и при отсутствии просрочки по истечении шести месячного периода пени списываются», — говорится в сообщении управляющей компании. В МУП «СЕЗ» подчеркивают, что списанные пени могут быть снова начислены в случае последующих просрочек.
Управляющие компании в российских регионах время от времени списывают пени и штрафы задолжникам, которые полностью гасят накопившиеся долги. Например, в марте такая возможность была предоставлена жителям 19 районов республики Саха (Якутия) .
Согласно раскрытым в марте 2018 года данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло в 2,2 раза.
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