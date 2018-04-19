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Hyperloop Transportation Technologies построит свою первую коммерческую установку в ОАЭ
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Hyperloop Transportation Technologies построит свою первую коммерческую установку в ОАЭ 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и эмиратский девелопер Aldar Properties заключили соглашение о строительстве трассы суперскоростной пневматической транспортной системы Hyperloop в ОАЭ. Об этом со ссылкой на представителя НТТ в среду сообщила газета «Нэшнл».
По ее информации, на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай будет построено три объекта — сама скоростная сеть Hyperloop протяженностью 10 км, центр исследований и разработок, а также туристический комплекс. Как ожидается, строительные работы начнутся в 2019 году.
Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) является одной из нескольких компаний, работающих над реализацией технологии Hyperloop — системы вакуумного трубопровода для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах, движущихся со скоростью до 1200 км в час, предложенной Илоном Маском в 2013 году.
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