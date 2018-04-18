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Hyperloop Transportation построит свою первую коммерческую установку в ОАЭ
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Hyperloop Transportation построит свою первую коммерческую установку в ОАЭ 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в среду подписала с девелопером из Абу-Даби Aldar Properties соглашение о строительстве первой коммерческой установки в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании.
Согласно договоренностям, HTT построит на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай установку, инновационный и туристический центры недалеко от площадки всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае. Строительство будет происходить в несколько этапов и начнется с сооружения 10-километровой установки, которая, как ожидается, впоследствии будет продолжена в пределах ОАЭ и за границы страны.
"Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ, целью которой является соединить Абу-Даби, Эль-Айн, Дубай и Эр-Рияд в Саудовской Аравии", — заявил председатель правления HTT Бибоп Греста, которого цитирует компания.
Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.
В январе гендиректор компании Дирк Алборн говорил РИА Новости, что HTT ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект.
Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.
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