Hyperloop Transportation построит свою первую коммерческую установку в ОАЭ

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в среду подписала с девелопером из Абу-Даби Aldar Properties соглашение о строительстве первой коммерческой установки в ОАЭ , сообщили РИА Новости в компании.

Согласно договоренностям, HTT построит на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай установку, инновационный и туристический центры недалеко от площадки всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае. Строительство будет происходить в несколько этапов и начнется с сооружения 10-километровой установки, которая, как ожидается, впоследствии будет продолжена в пределах ОАЭ и за границы страны.

"Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ, целью которой является соединить Абу-Даби, Эль-Айн , Дубай и Эр-Рияд Саудовской Аравии ", — заявил председатель правления HTT Бибоп Греста, которого цитирует компания.

Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.

В январе гендиректор компании Дирк Алборн говорил РИА Новости, что HTT ведет переговоры с несколькими инвесторами из России о возможности вложиться в проект.