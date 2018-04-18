Профессиональная выставка — залог деловых контактов

Москве прошла Первая конференция индустрии выставочного строительства

18 апреля 2018 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России состоялась Первая всероссийская конференция индустрии выставочного строительства. В ходе ее проведения были подняты самые актуальные вопросы отечественной выставочной деятельности. Участники конференции обсудили такие важные темы, как развитие инструментов экономического сотрудничества между предприятиями выставочной индустрии и застройщиками, обеспечение безопасности на всех этапах выставочных мероприятий, формирование и стандартизация нормативно-правовой базы выставочной отрасли и многое другое.

Минстрой, МЧС, Организаторами Первой всероссийской конференции индустрии выставочного строительства выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации и СРО «Союз Выставочных Застройщиков». Поддержку проведения мероприятия оказали не только самые авторитетные государственные структуры — Минпромторг МВД , Росстандарт, Ростехнадзор , но и непосредственные участники выставочной индустрии — «Российский экспортный центр» и Российский союз выставок и ярмарок.

С приветственным словом к участникам Конференции обратился вице-президент ТПП Владимир Дмитриев , а модераторами пленарного заседания и секций выступили член Совета «Союза выставочных застройщиков» Сергей Егорычев и директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП Игорь Коротин.

Участие в Конференции приняли представители органов исполнительной и законодательной власти, региональных ТПП, ведущих отраслевых организаций и крупнейших выставочных площадок, компаний-застройщиков и организаторов конгрессно-выставочных мероприятий, компаний производителей и поставщиков материалов и оборудования для выставочного строительства.

Не секрет, что помимо колоссального экономического значения, выставочная индустрия играет важную роль в деле расширения границ взаимопонимания и установления доверия самого широкого спектра отраслей промышленности. Выставочная индустрия способствует развитию предприятий и даже целый отраслей.

В связи с этим прошедшая Конференция стала профессиональной площадкой для ведущих представителей индустрии выставочного строительства. Ее участники получили возможность провести открытый диалог по наиболее актуальным вопросам и волнующим проблемам отрасли. Мероприятие было нацелено на развитие деловых контактов, формирование взаимовыгодных партнерских отношений, презентацию значимых инновационных проектов и формирование инструментов развития отрасли.

В ходе открытой дискуссии были рассмотрены такие вопросы, как развитие инструментов экономического сотрудничества между предприятиями выставочной индустрии и компаниями застройщиками, обеспечение безопасности на всех этапах организации и проведения конгрессно-выставочных мероприятий, внедрение безопасных технологий и стандартов при строительстве и модернизации выставочно-конгрессных центров, формирование и стандартизация нормативно-правовой базы конгрессно-выставочной отрасли, производство материалов и оборудования для выставочного строительства, сертификация и формирование профессиональных стандартов участников рынка выставочного строительства, а также расширение прямых связей с региональными игроками выставочного рынка с использованием потенциала региональных торгово-промышленных палат.

Участники Конференции единодушно отметили, что выставочная индустрия необходима для становления и развития торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества. Эта отрасль является обеспечивающим разделом экономики, который должен обслуживать все отрасли и сектора.