Легализация онлайн казино в Латинской Америке

Тенденция легализации виртуальных клубов очень активно начала развиваться в последнее

время. Ярким тому примером стал Парагвай , правительство которого выдало первую за всю историю страны лицензию онлайн казино. Перед тем, как лицензионный договор был утвержден,

внутри страны был проведен тендер. В нем принимало участие больше 10 физических операторов,

которые боролись за заветную лицензию. В итоге победу одержало физическое казино Amambay

Hotel Casino, которое получило право на открытие легального виртуального казино. Такой порядок

действия постепенно приведет к тому, что все существующие в сети клубы будут легальными, хоть

и немногочисленными. Также в этот временной промежуток проводился тендер и на выдачу

лицензии букмекерским конторам, однако его результаты подверглись сомнениям.

Условия лицензионного договора

Лицензия, полученная казино Amambay Hotel Casino имеет срок действия продолжительностью

в 10 лет. Пользователи внутри страны смогут спокойно играть в этом виртуальном ресурсе, используя все привилегии клиентского статуса и не переживая за неправомерность собственных действий. Что касается стоимости лицензии, то она руководству казино обошлась в 7 миллионов долларов. Также

согласно лицензионному договору был установлен налог в размере 20% от всех онлайн ставок,

совершенных за целый год. При этом результат ставок не будет иметь никакого значений (была

отыграна ставка пользователем или нет — неважно). Благодаря такому достаточно большому

налогообложению правительство Парагвая планирует существенно улучшить состояние

государственной казны.