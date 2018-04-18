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Легализация онлайн казино в Латинской Америке
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Легализация онлайн казино в Латинской Америке 

Хот 50 минут назад
Фото: Хот
Тенденция легализации виртуальных клубов очень активно начала развиваться в последнее
время. Ярким тому примером стал Парагвай, правительство которого выдало первую за всю  историю страны лицензию онлайн казино. Перед тем, как лицензионный договор был утвержден,
внутри страны был проведен тендер. В нем принимало участие больше 10 физических операторов,
которые боролись за заветную лицензию. В итоге победу одержало физическое казино Amambay
Hotel Casino, которое получило право на открытие легального виртуального казино. Такой порядок
действия постепенно приведет к тому, что все существующие в сети клубы будут легальными, хоть
и немногочисленными. Также в этот временной промежуток проводился тендер и на выдачу
лицензии букмекерским конторам, однако его результаты подверглись сомнениям.
Условия лицензионного договора
Лицензия, полученная казино Amambay Hotel Casino имеет срок действия продолжительностью
в 10 лет. Пользователи внутри страны смогут спокойно играть в этом виртуальном ресурсе, используя все  привилегии клиентского статуса и не переживая за неправомерность собственных действий. Что  касается стоимости лицензии, то она руководству казино обошлась в 7 миллионов долларов. Также
согласно лицензионному договору был установлен налог в размере 20% от всех онлайн ставок,
совершенных за целый год. При этом результат ставок не будет иметь никакого значений (была
отыграна ставка пользователем или нет — неважно). Благодаря такому достаточно большому
налогообложению правительство Парагвая планирует существенно улучшить состояние
государственной казны.
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