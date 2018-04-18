«Загрустившую» женщину-полицейского затравили за полуголые фото с пляжей

Сержант британской полиции Лианна Карр (Leanne Carr) поделилась откровенными фотографиями, сделанными во время больничного, и подверглась жесткой критике. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Карр сделала фотографии во время семимесячного больничного, который она взяла из-за стресса после того, как ее ошибочно заподозрили в превышении должностных полномочий и провели в ее отношении внутреннее расследование. На снимках, выложенных в ее аккаунтах в социальных сетях, 33-летняя британка позирует в купальнике на пляже в Таиланде и на Кипре , а также катается на сноуборде в Альпах.

Представители отделения графства Линкольншир, в котором работает Карр, подтвердили, что сотрудникам разрешено отправляться в поездки во время больничных. Тем не менее, коллеги обвинили сержанта в том, что она тратит деньги налогоплательщиков на «шикарный образ жизни». «По сути, она проводит массу времени на роскошных курортах по всему миру, и все за счет полиции. Что-то она не выглядит на этих снимках очень расстроенной», — сообщил изданию один из ее сослуживцев.

Другой источник в полиции отметил, что снимки женщины «не соответствуют званию сержанта и нарушают правила поведения полицейских в социальных сетях». Тем не менее, у сеперинтендантов не возникло вопросов к стилю ведения аккаунта. Сама Карр отказалась от комментариев.