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Более 300 полицейских будут обеспечивать безопасность в Балашихе 9 мая
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Более 300 полицейских будут обеспечивать безопасность в Балашихе 9 мая 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Более 300 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность в ходе массовых праздничных мероприятий в Балашихе в День Победы 9 мая. Об этом сообщил заместитель главы администрации городского округа Олег Бурлин после заседания антитеррористической комиссии Балашихи.
В заседании в городской администрации приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, органов местного самоуправления.
320 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность в ходе проведения массовых мероприятий в Балашихе в День Победы 9 мая. По поручению главы Балашихи Сергея Юрова обеспечим дополнительные меры безопасности. К охране общественного порядка будет также привлечено около 100 сотрудников частных охранных предприятий
— Олег Бурлин.
Он добавил, что на главных площадках проведения праздничных мероприятий, площадях у Ледового дворца и администрации в микрорайоне Железнодорожный 20 сотрудников полиции будут дежурить с ручными металлодетекторами. Территория главных праздничных площадок будет огорожена. Вход на них будет осуществляться через стационарные рамки металлоискателей.
В ходе заседания антитеррористической комиссии также обсудили вопросы противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, нелегальной миграции, меры по профилактике экстремизма в образовательных, спортивных и культурных учреждениях Балашихи.
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