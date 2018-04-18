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Милла Йовович снялась с дочерью для глянцевого журнала
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Милла Йовович снялась с дочерью для глянцевого журнала 

Letidor.ru 54 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Актриса, модель, звездная мама Милла Йовович и ее старшая дочь Эвер приняли участие в совместной фотосессии для зарубежного глянцевого журнала Egoiste Magazine. Звездная мама и ее малышка предстали на стилизованных черно-белых снимках в весьма неожиданных образах.
На одном из кадров Милла Йовович и юная Эвер изображают лучших подружек, катающихся на самокатах. На другом разыгрывают строгую жеманную леди и дочь-бунтарку. На третьем одеты как сексуальная дамочка и девочка-пацанка.
Поклонники остались от снимков в восторге: «Классные! Образы вообще суперские!», «Великолепные снимки! Красавицы!», «Дочь вообще полная копия мамы», «Красивая девочка», «Красавицы, доча — такая же длинноножка, как и Милла».
Публикация от Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) 3 Апр 2018 в 1:49 PDT  Публикация от Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) 4 Апр 2018 в 4:07 PDT  Публикация от Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) 4 Апр 2018 в 4:26 PDT  Интересно, что ранее Милла Йовович отмечала, что всячески препятствует модельной карьере дочери.
Напомним, Милла Йовович в 2009 году официально оформила брак со своим возлюбленным — режиссером Полом Андерсоном (к слову, до свадьбы знаменитости встречались около 7 лет). Для актрисы замужество стало третьим. Супруги растят двух дочерей: Эвер Габо появилась на свет в 2007 году, а Дашиэл Иден — в 2015.
Фото: Instagram, splashnews.com, Facebook
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