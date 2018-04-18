Исчезнувшие твердыни. Археолог о древних белгородских крепостях

Главный археолог организации «Белгородская археологическая экспертиза» Андрей Божко рассказал «АиФ-Черноземье» об истории трёх крепостей Белгорода , одну из которых исследовать современным учёным уже не получится.

По свидетельству русского учёного и путешественника, академика Санкт-Петербургской императорской академии наук Василия Фёдоровича Зуева , ещё в конце XVIII века неподалёку от Белгорода, на меловой горе по правую сторону Северского Донца сохранялись явственные следы белокаменной крепости, которую дореволюционные историки считали остатками хазарского города Саркела.

Вот как он описал её в своих «Путешественных записках от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годов»: «Внутри защитных валов, на самом крутояре имелась каменная четвероугольная крепость с четырью главными воротами, башнями и рвом, до половины крепости окружавшим. Стены толщиною были аршина в полтора, ныне срыты до основания, и даже если ещё где целые кирпичи попадутся, то жители Белгорода не уступят ими воспользоваться. Полуденная стена длиною в 280 шагов, боковые немного поменьше, а северная в 310 шагов. Первый же ров, окружающий крепость, расстоянием от стены на 170, а от оного второй на 210 шагов».

Первая крепость

Иван Логинов , «АиФ-Черноземье»: Андрей Александрович, расскажите, в чём была особенность первой Белгородской крепости?

Андрей Божко: Известно, что Белгородская крепость переносилась с места на место трижды. Самая первая крепость стояла на высоком меловом берегу Северского Донца. Она была построена осенью 1596 года у места впадения ручья Ячнев Колодезь в Северский Донец. С востока крепость ограждала река Северский Донец с широкой болотистой поймой, с юга и юго-запада — ручей Ячнев Колодезь, с северо-востока — глубокий овраг, с запада и северо-запада — густой лес, в котором были устроены засеки и завалы. Её общие размеры составляли около 700х900 м. Сегодня от этой крепости ничего не осталось — она располагалась на территории современного авторынка.

Укрепления крепости состояли из цитадели и двух внешних линий обороны. Непосредственно у мелового обрыва высотой 35-40 метров располагалась цитадель, поставленная по земляному валу высотой 2,5 м. Вал был обмазан слоем глины толщиной до 70 см и обож­жён с помощью костров. Сами стены представляли собой городни — срубы размером 2х2 м, приставленные друг к другу и заполненные для прочности глиной. По углам и в середине стен были установлены деревянные башни. С напольной стороны кремль был окружён рвом глубиной от 1,5 до 2,5 м. Крепость имела размеры примерно 240×290 м, общая площадь составляла 5,3 га. Первоначально эта линия обороны была сооружена в VIII-X веках, а в XVI на её основе соорудили Белгородскую крепость.

Вторая линия обороны отстояла от цитадели на 120-130 м и включала вал, ров и какие-то деревянные укрепления, конструкция которых осталась невыясненной. И наконец, третья линия, внешняя, была сооружена на расстоянии 160-170 м от второй. На валу была поставлена стена из двух рядов брёвен, пространство между которыми было заполнено глиной. И во второй, и в третьей линии также присутствовали деревянные башни. Как предполагают историки, вторая линия обороны была сооружена в VIII-X веках и вновь построена в конце XVI века, третья линия имеет только русское происхождение.

— Как проходило её разрушение?

— Разрушение первой крепости началось в 60-е годы XIX века при строительстве железной дороги. Сначала снесли одну часть, а в 1902 году, при прокладке новой ветки дороги, снесли ещё одну часть мыса. В те годы при строительстве в земле были найдены железные ядра размером с детский кулак. Вероятно, строители обрушили артиллерийский склад древней крепости. Тогда же, в 1902 году, были найдены кости трёх животных — двух мамонтов и северного оленя. Они, конечно, гораздо древнее эпохи крепости — это находки позднепалеолитической фауны. Сейчас невозможно сказать, как погибли эти животные — естественной смертью или стали жертвой загонной охоты древних людей.

Следующий этап разрушения первой Белгородской крепости связан с разработкой мела городскими предприятиями с 20-х годов XX века. Тогда же был обнаружен подземный ход к реке Северский Донец, он имел 2 м в ширину и 2,5 м в высоту.

В 1927 году в районе крепости было обнаружено кладбище. Приезжал в Белгород исследователь из Курского музея, осмотрел место находки и установил, что это крепостное кладбище конца XVI — начала XVII веков, то есть времени существования первой крепости. В 1940-х годах крепость была поставлена на государственный учет, но её разрушение тем не менее продолжалось, и в 60-х годах XX века белгородцы лишились этого уникального древнего памятника.

Со времён Хазарского каганата

— А разговоры про хазарское поселение — это домыслы?

— В 1950-х годах в Белгород приезжал московский археолог Аркадий Никитин, который производил раскопки на меловой горе. Он изучил 5 тыс. кв. м, что составляет всего 1% от всей площади крепости. Остальные 99% были утрачены в ходе 100-летнего разрушения мыса.

Кроме собственно русских материалов XVI-XVII веков, Аркадий Никитин нашёл и свидетельства жизнедеятельности более древних племён. Среди таких находок — осколки роменской керамики. И впоследствии в обществе укоренилось мнение, что Белгород был сооружён на месте более ранней Северской крепости. Однако в 1990-х годах белгородский археолог Александр Дьяченко , осмотрев коллекцию предметов в музее, пришёл к выводу, что никаких роменских материалов там нет, а присутствует посуда двух культурных групп бронзового века и салтово-маяцкой культуры эпохи Средневековья.

К этому же времени относятся найденные Никитиным небольшие обожжённые кирпичики. Они однозначно относятся к периоду VIII-X веков и имеют аналогии на других городищах этой культуры. Таким образом, сегодня некоторые историки считают, что белгородская крепость была сооружена на месте бывшего Хазарского городища.

Салтово-маяцкая культура — археологическая культура эпохи Средневековья, распространённая в Предкавказье, на Среднем и Нижнем Дону , в бассейне Волги. Датируется серединой VIII — началом Х веков, историки считают её государственной культурой Хазарского каганата.

— Почему эти находки не экспонируются в краеведческом музее?

— Почему не экспонируются? В витринах Белгородского государственного историко-краеведческого музея представлены некоторые предметы из раскопок 1950-х годов. Я не буду их все перечислять — желающие могут зайти в музей и посмотреть. Например, там присутствует большой железный ключ, считающийся ключом от городских ворот, и многое другое.

Другое дело — остатки керамики: они выглядят непрезентабельно и зачастую неинтересны простым обывателям. А вот археологам важна любая находка: через 40 лет после обнаружения этих фрагментов посуды учёными были сделаны новые выводы.

— А что было с крепостью потом?

— После того, как крепость была уничтожена в ходе литовского нашествия в 1612 году, её решили не возводить на старом месте, а перенести на противоположный берег реки, где она и просуществовала до 1650 года. Располагалась примерно в районе пересечения современных улиц Корочанской и Студенческой. Территория эта в настоящее время застроена частными домовладениями, поэтому никаких археологических работ на месте данной крепости не проводилось.