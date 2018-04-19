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В квартиры Екатеринбурга начнут подавать кипяток
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В квартиры Екатеринбурга начнут подавать кипяток 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В квартирах екатеринбуржцев станет по-настоящему жарко: по трубам пустят кипяток. В уральской столице энергетики планируют провести испытания теплосетей, об этом сообщает в четверг, 19 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской теплосетевой компании, испытания пройдут с 8 часов 24 апреля до 14 часов 25 апреля. В рамках подготовки к отопительному сезону теплосети испытают температурой в 115 градусов. Повышения тепла стоит ждать в квартирах Кировского, Октябрьского, Ленинского и Чкаловского районов, которые питаются от Ново-Свердловской ТЭЦ.
Испытания помогут энергетикам определить, насколько сети способны вынести максимальную температуру, а также какие зоны являются неблагоприятными и нуждаются в ремонте.
Энергетики просят екатеринбуржцев не отключать отопление, так как это может нарушить гидравлический режим. Однако отопительные системы на социальных объектах, калориферные установки, системы ГВС, присоединеннные по открытой схеме или по закрытой с неисправной автоматикой регулирования, а также отопительные системы, которые были присоединены через элеваторы, с нерабочими узлами подмешивания, необходимо будет отключить до 17 часов 23 апреля.
Чтобы не пострадать во время испытания теплосетей, энергетики рекомендуют дольше проветривать помещения, не подходить к месту, откуда идет пар, так как под асфальтом может быть промоина, не пытаться пересечь затопленные дороги, не подходить к автомобилю, припаркованному в зоне, где произошла авария на теплосетях, не покидать транспорт, попавший в зону разлива, даже если водитель открыл двери, не сотавлять машины на теплокамерах, люках колодцев и рядом с наружными трубопроводами, а также объяснить детям, чем опасны игры возле теплосетей.
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