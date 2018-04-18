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Запах гари в Москве могло вызвать сжигание «порубочных остатков» в Подмосковье
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Запах гари в Москве могло вызвать сжигание «порубочных остатков» в Подмосковье 

Вести.Ru 54 минуты назад
Жители столицы перестали жаловаться на запах гари и дымку после того, как метеоусловия в городе улучшились, передает ТАСС.
16-17 апреля в Москве фиксировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия. Москвичи начали жаловаться на появившиеся в некоторых районах города дымку и запах гари. В «Мосэкомониторинге» пояснили, что это последствия незаконного пала травы.
Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский подчеркнул, что в настоящее время сходит снег, трава подсыхает, и есть любители ее поджечь.
"Достаточно бросить окурок в эту траву, как она сразу же хорошо вспыхивает. В том числе это связано с Московской областью. МЧС по области на прошлой неделе нам сообщили, что они обозначат места для сжигания порубочных остатков. Думаю, что все это в этом симбиозе — неблагоприятные метеоусловия, палы травы, сжигание порубочных остатков — дает такой эффект. Но я подчеркну, что это временное явление", — сказал Кульбачевский.
По его словам, департамент информирует по всем доступным каналам о вреде и противоправности сжигания травы, чтобы предотвратить пал на территории города. «У нас пока еще в Москве случаев пала травы не было. Это, наверное, больше областная история», — заметил он.
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