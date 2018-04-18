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Жители Тольятти пожаловались в прокуратуру на огромные счета за отопление
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Жители Тольятти пожаловались в прокуратуру на огромные счета за отопление 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
В Тольятти прокуратура проверила деятельность одной из управляющих компаний Центрального района. Поводом стали многочисленные обращения горожан.
— Жители более 300 домов получили квитанции за март. В квитанциях также была корректировка платы за отопление, — рассказали в надзорном ведомстве. — Разница варьировалась от 600 до 6–9 тысяч рублей.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что компания обслуживает 373 дома. Жильцы 350 домов платят за отопление ежемесячно. Сотрудники УК сделали перерасчет, и оказалось, что в 322 многоэтажках потребили больше тепла, чем за него заплатили.
В настоящее время в администрации Центрального района сформировали рабочую группу. В нее вошли представители государственной жилищной инспекции, прокуратуры, теплоэнергетической компании и УК. Им предстоит определить, почему горожанам выставили завышенные счета за отопление.
По словам местных жителей, представители УК пригрозили им огромными штрафами за неоплаченные услуги. Они обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.
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