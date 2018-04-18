Проектировщик из Воронежа выиграл крупный приз в лотерею 

Олег Вихарев рассказал секрет успеха. Удача снова улыбнулась жителю Воронежа в лотерею. В 1215 тираже «Русского лото» проектировщик Олег Вихарев выиграл автомобиль, сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций и связей со СМИ «Столото» в среду, 18 апреля. Олег Вихарев поделился секретом успеха. Он часто бывает в командировках, и куда бы ни забросила его работа, везде воронежец старается купить лотерейные билеты. Так, в Казани од купил девять билетов — по три себе, супруге и дочери, но именно собственный билет стал выигрышным. — Я рассчитывал, что денежный эквивалент приза составит 300 тыс. рублей, но оказалось гораздо больше — 900 тыс. рублей! — поделился победитель.
Олег Вихарев решил забрать выигрыш деньгами. Часть выигрыша он подарит дочери, а на оставшиеся деньги планирует путешествовать — вместе с семьей посетить Байкал, Карелию и Италию. Екатерина Трещикова Фото — Столото