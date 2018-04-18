Куйвашева попросили уволить двух свердловских мэров 

В Екатеринбурге 18 апреля состоялась традиционная встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов региона.
О мероприятии глава региона оповестил подписчиков в Instagram. «В очередной раз напомнил коллегам, что главную оценку их работе дают граждане. Власть должна быть отзывчива и внимательна к людям. Если муниципалитет закрывает глаза на проблемы людей, это ставит вопрос о компетенции главы. Такие руководители нам не нужны», — написал Куйвашев.
В ответ посыпались комментарии с призывом уволить некоторых градоначальников. Претензии были высказаны к главам Дегтярска Игорю Бусахину и Среднеуральска Владислава Козлова.
Стоит отметить, что полномочия Бусахина на посту руководителя муниципалитета истекли в октябре 2016 года. Но из-за того, что в городе не могут выбрать главу, он до сих пор остается в должности.
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