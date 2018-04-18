Новый буксир Росатомфлота «Надым» спущен на воду

МУРМАНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот», состоялась в среду на производственной площадке компании «Краншип» ( Темрюк Краснодарский край ). Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.

"Новый буксир " Надым " спущен сегодня на воду", — сказали в компании. Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде — 14 узлов.

Он предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, это ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов. В мае запланирован его ввод в эксплуатацию.

Как сообщает компания, проект «Портофлот» выходит на стадию завершения. «Реализация проекта идет четко по графику. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей», — сообщает компания.