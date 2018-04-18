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Новый буксир Росатомфлота «Надым» спущен на воду
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Новый буксир Росатомфлота «Надым» спущен на воду 

ТАСС 56 минут назад
МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот», состоялась в среду на производственной площадке компании «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край). Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.
"Новый буксир "Надым" спущен сегодня на воду", — сказали в компании. Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде — 14 узлов.
Он предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, это ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов. В мае запланирован его ввод в эксплуатацию.
Как сообщает компания, проект «Портофлот» выходит на стадию завершения. «Реализация проекта идет четко по графику. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей», — сообщает компания.
В настоящее время Выборгский судостроительный завод продолжает строительство портового ледокола «Обь». Это судно должно стать флагманом проекта «Портофлот».
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