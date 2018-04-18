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Новый мэр Калининграда встретился с губернатором
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Новый мэр Калининграда встретился с губернатором 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Алексей Силанов уже в должности калининградского мэра встретился с главой региона Антоном Алихановым. Они совершил рабочий выезд по Калининграду. Сначала прошли по Ленинскому проспекту, посмотрели дома с новыми фасадами, зашли во дворы, где жители жаловались на треснувшую штукатурку. Губернатор заверил, что строители всё исправят.
После поговорили об особенностях городской инфраструктуры на Высоком мосту. Затем отправились во двор дома на Аллее Смелых 91, где Антон Алиханов жил после переезда в наш регион. Там появилась детская площадка. Оттуда на трамвае доехали до площади Победы. Во время поездки к Алексею Николаевичу поступило первое обращение от жителя города. Кондуктор Алла Томашевская попросила организовать ночной трамвайный маршрут для туристов и тех, кто задержался на работе.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Во-первых, я хочу сначала поздравить Алексея Николаевича с сегодняшним избранием. Но и впервые побывал сегодня в кабинете мера города Калининграда и мы с Алексеем Николаевичем договорились о том, что надо сразу же брать быка за рога и идти по городу посмотреть на основные проблемы или наоборот знаковые вещи в городе.
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