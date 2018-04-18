Полиция Ленобласти начала проверку во «Всеволожских тепловых сетях»

Поводом проверки стали многочисленные жалобы жителей Всеволожска на постоянные перебои в водоснабжении.

18 апреля в здании ОАО «Всеволожские тепловые сети» на Дороге Жизни во Всеволожске сотрудники экономического отдела УМВД по Всеволожскому району проводят обследование помещений с изъятием документов, сообщает 47news

Проверки будут касаться непосредственно финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По информации полиции разбирательство проводиться после регистрации большого количества жалоб граждан на проблемы с водоснабжением.

Ранее часть Всеволожска осталась без холодной воды из-за ремонтных работ. Работы, которые проводятся по плану, стали причиной отключения воды у части жителей Всеволожска.