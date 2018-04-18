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Полиция Ленобласти начала проверку во «Всеволожских тепловых сетях»
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Полиция Ленобласти начала проверку во «Всеволожских тепловых сетях» 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Поводом проверки стали многочисленные жалобы жителей Всеволожска на постоянные перебои в водоснабжении.
18 апреля в здании ОАО «Всеволожские тепловые сети» на Дороге Жизни во Всеволожске сотрудники экономического отдела УМВД по Всеволожскому району проводят обследование помещений с изъятием документов, сообщает 47news.
Проверки будут касаться непосредственно финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По информации полиции разбирательство проводиться после регистрации большого количества жалоб граждан на проблемы с водоснабжением.
Ранее часть Всеволожска осталась без холодной воды из-за ремонтных работ. Работы, которые проводятся по плану, стали причиной отключения воды у части жителей Всеволожска.
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