Горожане могут пожаловаться на недобросовестных работодателей
В Краснодаре заработала «горячая линия» по задержкам зарплат, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
"Позвонив по телефону, граждане могут пожаловаться на недобросовестных работодателей, информацию о которых передадут в прокуратуру, инспекцию труда и другие ведомства. Согласно действующему законодательству, несвоевременная выплата заработной платы наказывается штрафом", — пояснил заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Василий Литвинов.
Если в ходе разбирательства выяснится, что задолженность возникла из-за личной заинтересованности руководителя предприятия, дело могут переквалифицировать в уголовное.
О фактах нарушений своих трудовых прав краснодарцы могут сообщать по телефонам «горячих линий»:
— Государственной инспекции труда в Краснодарском крае: 8 (861) 991-09-55;
— Министерства труда и социального развития Краснодарского края: 8 (861) 252-33-15;
— Министерства экономики Краснодарского края: 8 (861) 210-70-50;
— Администрации муниципального образования город Краснодар: 8 (861) 255-64-26.