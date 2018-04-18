В Краснодаре заработала «горячая линия» по задержкам зарплат

Горожане могут пожаловаться на недобросовестных работодателей

Краснодаре заработала «горячая линия» по задержкам зарплат, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

"Позвонив по телефону, граждане могут пожаловаться на недобросовестных работодателей, информацию о которых передадут в прокуратуру , инспекцию труда и другие ведомства. Согласно действующему законодательству, несвоевременная выплата заработной платы наказывается штрафом", — пояснил заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Василий Литвинов.

Если в ходе разбирательства выяснится, что задолженность возникла из-за личной заинтересованности руководителя предприятия, дело могут переквалифицировать в уголовное.

О фактах нарушений своих трудовых прав краснодарцы могут сообщать по телефонам «горячих линий»:

— Государственной инспекции труда в Краснодарском крае : 8 (861) 991-09-55;

— Министерства экономики Краснодарского края: 8 (861) 210-70-50;

— Администрации муниципального образования город Краснодар: 8 (861) 255-64-26.