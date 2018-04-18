Пить или не пить? Качество воды в Липецке с каждым годом становится хуже

За последние десять лет качество питьевой воды в Липецке заметно ухудшилось. Об этом недавно говорили в городском Совете депутатов.

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Несанкционированные свалки, сбросы стоков, отсутствие канализации в отдельных участках жилой застройки — всё это отравляет водоносные горизонты.

«С каждым годом процент загрязнённости подземных вод увеличивается», — отмечает директор «Липецкгеомониторинг» Сергей Бойко

Подтверждают это и результаты исследований липецкой городской энергетической компании — главного поставщика питьевой воды в областном центре.

«Мы ежедневно проводим мониторинги качества и видим, что нитратов в воде становится больше, на некоторых водозаборах содержание вредных веществ уже близко к предельно допустимому значению, — рассказывает заместитель главного энергетика по качеству воды АО «ЛГЭК» Сергей Милованов . — Чтобы снизить их концентрацию, гидротехнические сооружения приходится закольцовывать. Так, в район кольца Трубного завода сейчас поступает вода с Сокола».

Пока смешивание даёт положительные результаты. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года ни в одной из отобранных в распределительной сети Липецка проб превышения нитратов не обнаружили. Однако надолго ли хватит сдерживающих мер? Проблема загрязнения подземных источников продуктами распада отходов жизнедеятельности с каждым годом становится острее. Так, именно из-за повышенного содержания нитратов пришлось закрыть водозабор в Сырском Руднике. Конечно, людей не оставили без воды — теперь её в район поставляют с более чистого участка, но факт остаётся фактом — часть скважин город потерял.

Дойдём до точки?

Повышенное содержание нитратов в воде или пище опасно для здоровья человека — эти вещества способны вызвать серьёзное заболевание — метгемоглобению.

«Поступая в организм, они соединяются с гемоглобином, в результате развивается тканевая гипоксия — кислородное голодание. В первую очередь в группу риска попадают дети, так как им для отравления достаточно и малой дозы», — продолжает Сергей Милованов.

Обеспечить безопасность липчан и сохранить их здоровье можно, но для этого следует существенно ужесточить контроль за деятельностью предприятий и местных жителей в зонах санитарной охраны. Сегодня под пристальным вниманием только один из её поясов — первый, за тем же, что происходит на территориях второго и третьего — практически никто не следит. Между тем, как отмечают эксперты, если бы надзорные органы и представители власти озаботились этим вопросом, ситуацию можно было бы улучшить, тем более что, по словам заместителя главного энергетика по качеству воды, нарушители известны.

Недавно проблему загрязнения питьевой воды поднимали в муниципальном парламенте. Однако план работ депутаты так и не наметили. Единственное — решили созвать расширенную комиссию примерно через полгода. Экспертам поручили подготовить более детальную информацию. Вроде бы именно это мероприятие должно стать стартовым в работе по очистке воды в областном центре. Но состоится ли оно? Если да, будут ли приняты меры, или заниматься вопросом начнут, когда точка невозврата будет пройдена и чистой питьевой воды в Липецке просто не останется?